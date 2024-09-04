Новичок «Барселоны» Ольмо высказался о Ямале

Новичок каталонской «Барселоны» Дани Ольмо поделился мнением о вингере «сине-гранатовых» и сборной Испании Ламине Ямале.
«Меня уже не удивляет игра Ламина, на чемпионате Европы все увидели, на что способен этот парень. У нас сложились хорошие отношения. Надеюсь, что мы вместе принесем болельщикам «Барселоны» много хороших моментов», - передает слова полузащитника газета Marca.
В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль принял участие в четырех поединках, записав на свой счет один забитых мяч и четыре голевые передачи. Трансферная стоимость игрока оценивается в 120 миллионов евро. Контракт Ламина с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2026 года.
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