Новичок «Барселоны» Ольмо высказался о Ямале

«Меня уже не удивляет игра Ламина, на чемпионате Европы все увидели, на что способен этот парень. У нас сложились хорошие отношения. Надеюсь, что мы вместе принесем болельщикам «Барселоны» много хороших моментов», - передает слова полузащитника газета Marca.