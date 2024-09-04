Дюгарри назвал недостаток Мбаппе, который виден на фоне Винисиуса

Экс-нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри поделился мнением о старте карьеры соотечественника Килиана Мбаппе в мадридском «Реале».
«Килиану нужно прогрессировать в роли форварда, ему необходимо улучшать борьбу, физику, игру головой. Также он должен прибавить в технической оснащенности. Мбаппе все меньше делает разницу, это должно заставит его призадуматься. У его есть изъяны в технике. На фоне Винисиуса это стало очевидно», - передает слова Дюгарри Mundo Deportivo.
В матче с севильским «Бетисом» Мбаппе отметился двумя забитыми мячами. Это первые голы для француза в рамках Ла Лиги.
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