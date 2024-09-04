Дюгарри назвал недостаток Мбаппе, который виден на фоне Винисиуса

«Килиану нужно прогрессировать в роли форварда, ему необходимо улучшать борьбу, физику, игру головой. Также он должен прибавить в технической оснащенности. Мбаппе все меньше делает разницу, это должно заставит его призадуматься. У его есть изъяны в технике. На фоне Винисиуса это стало очевидно», - передает слова Дюгарри Mundo Deportivo.