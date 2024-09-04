Педри: «Хави постоянно критиковали, с Фликом всё стало спокойнее»

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал о ситуации в команде после тренерской перестановки.

В мае каталонский клуб объявил об увольнении Хави Эрнандеса с должности главного тренера. Место испанца занял Ханс-Дитер Флик, при котором «сине-гранатовые» одержали четыре победы в четырёх стартовых матчах Ла Лиги.

«Атмосфера при Флике? Хави постоянно критиковали, и поэтому казалось, что всё идёт плохо. Теперь ситуация спокойнее – Флика не так часто критикуют в СМИ. Тренер привнёс в игру ощущение серьёзности, при этом он близок к футболистам и иногда позволяет себе шутки», – передаёт Barca Universal комментарии Педри.