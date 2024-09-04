Ольмо высказался о затянувшейся регистрации в «Барселоне»

Новичку «Барселоны» Дани Ольмо пришлось подождать, прежде чем его смогли зарегистрировать в команде.

О трансфере 26-летнего испанца было объявлено 9 августа, а дебютировать за «сине-гранатовых» атакующий полузащитник смог только 27 числа. Ольмо отметился победным голом в первом поединке против «Райо Вальекано» (2:1), выйдя на замену перед началом второго тайма. Спустя четыре дня игрок отличился вновь, на этот раз появившись в старте во встрече с «Вальядолидом» (7:0).

«Я знал, что в конечном итоге ситуация с моей регистрацией будет разрешена. Конечно, я хотел сыграть как можно скорее, но мне заранее было известно, что подобная проблема может возникнуть. Мне удалось провести дебют мечты против «Райо Вальекано». «Барселона» показала, что я действительно нужен», – сказал в беседе с RAC1 Ольмо.