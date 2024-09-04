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Пике поделился мнением об игре 17-летнего Кубарси

04 Сентября 2024 • 05:54 Комментировать
Жирона
...
Барселона
15.09 17:15

Бывший защитник «Барселоны» Херард Пике высказался об успехах восходящей звезды команды Пау Кубарси.

17-летний вундеркинд, как и сам Пике в бытность игроком, выступает в центре обороны. 

«В прошлом сезоне Кубарси доказал, что может регулярно играть в старте и делать это очень хорошо. Я бы сказал, это удивительно, насколько зрелую игру он показывает, и у него, очевидно, есть талант. Выходить в центре обороны «Барселоны» в таком возрасте – это всегда большой риск, но он доказывает, что способен на долгие годы закрепиться в команде», – сказал в интервью Mundo Deportivo Пике, отыгравший более 600 матчей за «сине-гранатовых».

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