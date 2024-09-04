Ольмо: «Флик – одна из главных причин решения перейти в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо признался, что рулевой Ханс-Дитер Флик оказал ключевое влияние на его решение вернуться в клуб.

«Сине-гранатовые» объявили о переходе испанца из «РБ Лейпцига» в августе. Стоимость трансфера чемпиона Европы составила 55 млн евро без учёта бонусов.

«Флик сыграл ключевую роль. Он видит меня на той позиции, на которой я выступал в «РБ Лейпциге» и сборной Испании. Также немаловажна и связь с такими игроками, как Педри и Ламин Ямаль, которых я уже знал. Это значительно упростило всё, поэтому адаптация прошла легко», – заявил в интервью RAC1 Ольмо, забивший два гола в двух поединках за «Барселону».