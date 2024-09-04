Пике оценил перспективы «Барселоны» в текущем сезоне

Бывший защитник «Барселоны» Херард Пике рассказал, что думает о нынешнем положении дел в клубе.

Каталонцы удачно проводят старт кампании под руководством Ханса-Дитера Флика, возглавившего команду летом. «Сине-гранатовые» выиграли все четыре матча в Ла Лиге с общим счётом 13:3, оторвавшись от ближайших преследователей в турнирной таблице на четыре очка.

«Пока что дела идут очень хорошо. Новые игроки, такие как Ольмо, выступают отлично, а молодёжь была хороша в предсезонке и продолжает радовать в официальных матчах. Думаю, у этой команды достаточно качеств, чтобы бороться за трофеи», – поведал в интервью Mundo Deportivo Пике.