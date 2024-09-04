​«Барселона» официально объявила номера игроков на сезон

Каталонская «Барселона» официально объявила номера игроков на начавшийся сезон, это связано с закрытием трансферного окна в Европе. Вернувшийся в клуб Ансу Фати, как ни странно, сохранил за собой десятый номер, то же самое случилось и с Эриком Гарсией - он также будет выступать под прежним номером, 24.

Любопытно, что в клубе не используется номер 12, зато есть номер 13, который, как известно, считается нефартовым. его выбрал голкипер Иньяки Пенья - верный сменщик тер Штегена.

После четырёх туров испанского чемпионата каталонский суперклуб идёт без потерь и лидирует в турнирной таблице.