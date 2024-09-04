Ольмо: «Мы с Рафиньей сразу нашли общий язык в «Барселоне»

Новичок «Барселоны» Дани Ольмо рассказал, как Рафинья Диас помогает ему с адаптацией.

Испанец пополнил ряды «сине-гранатовых» в начале прошлого месяца, перебравшись из «РБ Лейпцига». В двух матчах за каталонцев 26-летний атакующий полузащитник успел отметиться двумя голами.

«Мы с Рафиньей нашли общий язык с первого дня после моего прихода в «Барселону». Он отличный человек, старается помогать всем в команде, включая меня. Мне очень нравится его игра – он никогда не останавливается», – сказал в интервью RAC1 Ольмо.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с четырьмя победами после четырёх туров.