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Эстевао Виллиан: «Винисиус – лучший игрок мира на данный момент»

04 Сентября 2024 • 01:05 Комментировать
Бразилия
...
Эквадор
07.09 04:00

Будущий новичок «Челси» Эстевао Виллиан, ныне выступающий за «Палмейрас», поделился мнением о Винисиусе Жуниоре.

17-летний вингер может дебютировать за сборную Бразилии в сентябрьских матчах отборочного этапа чемпионата мира – 2026. В национальной команде вундеркинд получил возможность встретиться со своим кумиром Винисиусом Жуниором.

«Самым волнительным моментом была встреча с Винисиусом, который невероятно важен для сборной и мадридского «Реала». Я считаю его примером для подражания, эталоном. На данный момент он лучший игрок в мире», – цитирует Madrid Xtra Эстевао Виллиана.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Палмейрас Сборная Бразилии Винисиус Жуниор Эстевао Виллиан ещё теги

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