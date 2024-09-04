Эстевао Виллиан: «Винисиус – лучший игрок мира на данный момент»

Будущий новичок «Челси» Эстевао Виллиан, ныне выступающий за «Палмейрас», поделился мнением о Винисиусе Жуниоре.

17-летний вингер может дебютировать за сборную Бразилии в сентябрьских матчах отборочного этапа чемпионата мира – 2026. В национальной команде вундеркинд получил возможность встретиться со своим кумиром Винисиусом Жуниором.

«Самым волнительным моментом была встреча с Винисиусом, который невероятно важен для сборной и мадридского «Реала». Я считаю его примером для подражания, эталоном. На данный момент он лучший игрок в мире», – цитирует Madrid Xtra Эстевао Виллиана.