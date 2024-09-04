Мингеса: «Барселона» всё ещё переживает переходный период»

Бывший защитник «Барселоны» Оскар Мингеса высказался о положении дел в клубе.

«Сине-гранатовые» успешно начали сезон, выиграв четыре матча из четырёх в новом розыгрыше Ла Лиги, но, по словам футболиста «Сельты», в клубе продолжается переходный период.

«Барселона» по-прежнему переживает переходный период, это не происходит за один год. Чтобы заменить таких игроков, как Месси, Бускетс и Альба, требуется много времени. В прошлом сезоне без них «Барса» продемонстрировала высокий потенциал. Надеюсь, в этом сезоне возможности команды раскроются в полной мере», – передаёт Barca Universal слова Мингесы, покинувшего каталонский клуб в 2022 году.