Мбаппе удивлён «Реалом»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поражён тем, как его приняли в клубе.

25-летнего футболиста приятно удивил приём, который ему оказали в «Реале» в первый месяц после прихода, сообщает Marca. Звёздный форвард был буквально «ошеломлён» происходящим: он не ожидал, что к нему будут относиться с любовью с самых первых дней пребывания в Мадриде.

Килиан Мбаппе перебрался в «Реал» перед началом сезона в качестве свободного агента. До переезда в Испанию француз на протяжении семи лет представлял цвета «Пари Сен-Жермен».

На текущий момент в активе Мбаппе три забитых мяча в пяти матчах за «сливочных».