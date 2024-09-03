Кунде: «Теперь мне действительно нравится играть справа в защите»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде признался, что научился получать удовольствие от игры на фланге обороны.

Француз предпочитает выступать на своей профильной позиции в центре защиты, из-за чего, если верить возникавшим в прошлом слухам, даже конфликтовал с Хави Эрнандесом, когда тот ставил его на правый край обороны. Теперь Кунде не имеет ничего против игры в новой роли.

«Мне было трудно адаптироваться на позиции правого защитника, но я знал, что это лишь вопрос времени. Было понятно, что я освоюсь, если буду усердно работать.

На Евро я старался проявить себя в атаке, использовать пространство впереди. Мне потребовалось немало времени, чтобы научиться получать от этого удовольствие, но теперь мне действительно нравится играть справа», – цитирует Barca Universal Кунде.