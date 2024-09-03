Васкес поделился ожиданиями от Мбаппе

Футболист мадридского «Реала» Лукас Васкес высказался о перспективах своего одноклубника Килиана Мбаппе.

Французский форвард пополнил ряды «сливочных» перед началом сезона, перебравшись из «ПСЖ» на правах свободного агента. В пяти стартовых матчах за команду Карло Анчелотти звёздный игрок отметился тремя голами, включая дубль в недавней встрече Ла Лиги с «Бетисом» (2:0).

«Мбаппе на протяжении многих лет доказывал, что является потрясающим игроком, у него невероятный талант. Мы очень рады, что он выступает в нашей команде, впереди у него ещё много голов за «Реал», – цитирует Madrid Xtra Васкеса.