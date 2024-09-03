Игрок «Валенсии» арестован по подозрению в сексуальном насилии

Нападающий испанской «Валенсии» Рафа Мир был арестован местной полицией по подозрению в сексуальном насилии, сообщает The Athletic.

По информации источника, 27-летний футболист, ранее выступавший за «Вулверхэмптон», был взят под стражу в понедельник вечером после того, как против него и еще одного неустановленного лица было выдвинуто обвинение.

«Клуб осведомлен об этом аресте и, в отсутствие подробностей, на данный момент может только заявить, что будет сотрудничать во всем, что может помочь добиться правосудия», – говорится в официальном обращении клуба.

Рафа Мир является серебряным призёром Олимпиады 2020 года в Токио. В нынешнем сезоне испанец провёл 4 матча в рамках Ла Лиги и отметился 1 голевой передачей.