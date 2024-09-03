Левый вингер Лукас Окампос стал игроком мексиканского клуба «Монтеррей». Аргентинец подписал контракт с новым заокеанским коллективом на три ближайших года.

Воспитаннику «Ривер Плейта» 30 лет, в европейском футболе он оказался ещё 12 лет назад, в 2012 году. Тогда Лукас перебрался в «Монако». С тех пор в его карьере были неоднократно «Марсель», а также «Дженоа», «Милан», «Севилья» и амстердамский «Аякс».

Перебрался в «Монтеррей» игрок атаки из «Севильи», которой принадлежали права на футболиста. Испанскому клубу мексиканцы заплатили компенсацию в 7,25 млн евро по оценке портала Transfermarkt.