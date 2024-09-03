Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

30-летний Окампос продолжит карьеру в Мексике официально

03 Сентября 2024 • 20:27 Комментировать

Левый вингер Лукас Окампос стал игроком мексиканского клуба «Монтеррей». Аргентинец подписал контракт с новым заокеанским коллективом на три ближайших года.

Воспитаннику «Ривер Плейта» 30 лет, в европейском футболе он оказался ещё 12 лет назад, в 2012 году. Тогда Лукас перебрался в «Монако». С тех пор в его карьере были неоднократно «Марсель», а также «Дженоа», «Милан», «Севилья» и амстердамский «Аякс».

Перебрался в «Монтеррей» игрок атаки из «Севильи», которой принадлежали права на футболиста. Испанскому клубу мексиканцы заплатили компенсацию в 7,25 млн евро по оценке портала Transfermarkt.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Севилья Монтеррей Лукас Окампос трансферы футбола - лето 2024 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева Появилась новая информация о конфликте Соболева в «Зените» Смородская – о первом скандале в «Зените» с участием Соболева: Это вообще безобразие и невозможная глупость Гвардиола назвал нападающего, которого невозможно остановить - это не Роналду и Месси Генич вынес решение по пенальти «Спартака» Нико Уильямс назвал причину, почему не ушёл в «Барселону» Флик прокомментировал победу «Барселоны» 7:0 «Барселона» может потерять Ольмо после Нового года Медведев высказался о первом конфликте в «Зените» с участием Соболева Актюркоглу выбрал между «Спартаком» и «Галатасараем»
Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» «Реал» давит на сборные в своих интересах Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» «Реал» повторно потерял очки на островах Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды
Спортивные новости
«Локомотив» обыграл «Металлург» в матче на Кубок Открытия КХЛ Самсонова в 1/8 финала US Open проиграла Швентек Медведев разгромил Боржеша и вышел в четвертьфинал US Open Шнайдер уступила Пегуле в матче четвёртого круга US Open Соболенко пробилась в 1/4 финала US Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Сентября
20:34 · Англия. Премьер-лига
«Бетис» хотел подписать Эриксена слухи
20:27 · Испания. Ла Лига
30-летний Окампос продолжит карьеру в Мексике официально
19:30 · Испания. Ла Лига
Рафинья – лучший игрок выходных по версии WhoScored
18:23 · Испания. Ла Лига
Анчелотти двумя словами описал игру Мбаппе
16:42 · Испания. Ла Лига
Тренеры Ла Лиги могут устроить забастовку слухи
16:35 · Испания. Ла Лига
Игрок «Барселоны» покинул молодёжную сборную Испании из-за травмы 2 официально
16:25 · Испания. Ла Лига
Гюлер недоволен в «Реале» 1
16:11 · Испания. Ла Лига
Лапорта рассказал о требованиях к Флику в «Барселоне»
15:31 · Испания. Ла Лига
Флик отчитал статусного игрока «Барселоны» - Ямалю тоже доставалось 1
15:30 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Барселона» может сыграть на «Камп Ноу» до конца года
15:21 · Испания. Ла Лига
Лапорта рассказал, как Левандовски помог «Барселоне» в трудный момент
15:05 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Мы никогда не планировали продажу Араухо и Кристенсена»
14:43 · Испания. Ла Лига
Лапорта: Приход Ольмо доказывает, что «Барселона» способна брать игроков высокого уровня
14:40 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» высказался о плохих отношениях с «Реалом» 2
14:36 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» рассказали, почему не сохранили Канселу и Фелиша
14:33 · Испания. Ла Лига
Лапорта оценил положение «Барселоны»
14:29 · Англия. Премьер-лига
Лапорта объяснил, почему Гюндоган покинул «Барселону»
14:23 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может потерять полузащитника
14:20 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» отказался говорить о Нико Уильямсе
14:02 · Испания. Ла Лига
Стало известно, будет ли «Реал» продлевать контракты с Карвахалем и Менди слухи
13:58 · Испания. Ла Лига
Лапорта оценил футболистов и тренера «Барселоны» 2
13:23 · Испания. Ла Лига
В «Реал Сосьедаде» рассказали, когда ждать возвращения Захаряна
13:17 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Ливерпуль» хотят купить полузащитника «Реала»
13:10 · Испания. Ла Лига
Куман: «Де Йонг ещё не готов, это беспокоит нас»
12:58 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян ответил на вопрос о «Севилье»
Все новости
Рекомендуем