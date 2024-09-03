Рафинья – лучший игрок выходных по версии WhoScored

Статистический портал WhoScored представил команду недели по итогам матчей, сыгранных в топ-5 лигах Европы с 30 августа по 1 сентября.

Вратарь: Гулачи («РБ Лейпциг»);

Защитники: Тчутчуа («Верона»), Гашпар («Лечче»), Коко («Торино»), Гримальдо («Байер»);

Полузащитники: Арнольд («Вольфсбург»), Ольмо («Барселона»), Ямаль («Барселона»), Рафинья («Барселона»);

Нападающие: Холанн («Манчестер Сити»), Левандовски («Барселона»).

В символическую сборную вошли футболисты, получившие наивысшие оценки от портала. Так, Рафинья получил оценку 10, Ямаль – 9,79, а Холанн – 9,53.