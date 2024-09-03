Анчелотти двумя словами описал игру Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру нападающего команды в минувшем матче с «Бетисом».

Напомним, игра четвертого тура чемпионата Испании завершилась победой «Реала» над «Бетисом» со счетом 2:0. Автором дубля стал нападающий команды Килиан Мбаппе. Стоит сказать, что для французской звезды эти мячи стали первыми в рамках Ла Лиги.

— Браво, Килиан, — сказал итальянский тренер после финального свистка.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. На счету команды Карло Анчелотти восемь набранных очков после четырех туров.