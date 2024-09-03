Скоро может начаться забастовка тренеров в чемпионате Испании. Об этом сообщает журналист Хосе Феликс Диас на своей страничке в социальной сети.

По данным источника, причиной забастовки может стать невыплата зарплат тренерам после увольнения. Напомним, недавно подобные случаи произошли с Кике Сетьеном и Альваро Серверой.

В новом сезоне чемпионата Испании было сыграно уже четыре тура. В настоящий момент на вершине турнирной таблицы находится «Барселона», которая набрала максимальное количество баллов – 12. Ближайший преследователь каталонцев — «Реал», на счету «сливочных» восемь очков.