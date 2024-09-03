Полузащитник Фермин Лопес не сможет помочь молодёжной сборной Испании в сентябре. Причина – полученная футболистом травма, о которой уже сообщалось в прессе. Таким образом, 21-летний Лопес вернётся в расположение «Барселоны».

Как сообщает пресс-служба команды, после травмы Фермина в испанскую молодёжку был вызван другой молодой футболист «Барселоны» - Пабло Торре. В этом сезоне этот хавбек один раз выходил на футбольное поле в чемпионате Испании.

Молодёжная сборная Испании в сентябре проведёт два матча в рамках отбора на чемпионат Европы. Испанская молодёжка сыграет против сверстников из Шотландии и Венгрии.