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Чемпионат Испании. Ла Лига

Игрок «Барселоны» покинул молодёжную сборную Испании из-за травмы официально

03 Сентября 2024 • 16:35 Комментировать

Полузащитник Фермин Лопес не сможет помочь молодёжной сборной Испании в сентябре. Причина – полученная футболистом травма, о которой уже сообщалось в прессе. Таким образом, 21-летний Лопес вернётся в расположение «Барселоны».

Как сообщает пресс-служба команды, после травмы Фермина в испанскую молодёжку был вызван другой молодой футболист «Барселоны» - Пабло Торре. В этом сезоне этот хавбек один раз выходил на футбольное поле в чемпионате Испании.

Молодёжная сборная Испании в сентябре проведёт два матча в рамках отбора на чемпионат Европы. Испанская молодёжка сыграет против сверстников из Шотландии и Венгрии.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Молодёжная Сборная Испании Пабло Торре Фермин Лопес ещё теги
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