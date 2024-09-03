Гюлер недоволен в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти говорил, что в этом сезоне Арда Гюлер будет получать больше игрового времени. Травмы Джуда Беллингема и Дани Себальоса заставили турецкого полузащитника считать, что он будет чаще находиться на поле. Но в игре против «Бетиса», где травмировался Себальос, Гюлер на замену так и не вышел.

Как сообщает издание AS, Гюлер остался разочарован из-за невыхода на поле. 19-летний футболист недоволен текущей ситуацией, но представители «Реала» и окружение игрока призывают Арду набраться терпения.

В четырёх прошедших турах Ла Лиги Гюлер провёл на поле 98 минут (3+69+26).