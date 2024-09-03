Лапорта рассказал о требованиях к Флику в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о требованиях к тренеру команды Хансу-Дитеру Флику.

«Мы требуем от Флика профессионализма, интенсивной работы и постановки футбола, который нам нравится. Мы обо всём договариваемся, и это закладывает основу для достижения целей.

Флик не ищет оправданий и обходится тем, что имеет. Мы требовательны к нему, но мы не устанавливали каких-то конкретных целей по титулам. Чего хочет Флик, того хотим и мы. Будем работать над этим», - сказал Лапорта на пресс-конференции.

«Барселона» выиграла все четыре прошедших матча нового сезона испанской Ла Лиги.