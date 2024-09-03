Флик отчитал статусного игрока «Барселоны» - Ямалю тоже доставалось

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заботится о дисциплине в команде. Несколько недель назад, когда «сине-гранатовые» тренировались два раза в день, утреннее занятие проспал один из статусных футболистов. Флик отчитал этого игрока перед всей командой и штабом, сообщает Mundo Deportivo. О ком именно идёт речь, не раскрывается.

Также с наказанием сталкивался Ламин Ямаль, который однажды опоздал на беседу перед тренировкой. Флик организовал для молодого футболиста так называемый «тоннель», когда партнёры могут слегка ударить пробегающего игрока.

Напомним, что «Барселона» выиграла все четыре прошедших матча нового сезона Ла Лиги.