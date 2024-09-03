Лапорта: «Барселона» может сыграть на «Камп Ноу» до конца года

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ожидает, что реконструкция домашней арены клуба – стадиона «Камп Ноу» – завершится в конце 2024 года

«Несмотря на все сложности, мы сможем сыграть на новом стадионе в конце 2024 года, в период рождественских каникул», - цитируют Лапорта социальные сети каталонцев.

В ходе реконструкции, самой масштабной в истории арены, построенной в 1957 году, увеличится ее вместимость – до 105 тысяч человек, а над трибунами возведут крышу. Работы начались весной 2022 года и по плану должны были завершиться в 2026 году.