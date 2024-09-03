Лапорта рассказал, как Левандовски помог «Барселоне» в трудный момент

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о форварде команды Роберте Левандовски.

— Я хочу отметить его. Он предан клубу. Когда Левандовски услышал, что у нас проблемы с финансовым Fair Play, и мы не можем зарегистрировать игроков, он сказал, что готов снизить условия своего контракта, чтобы помочь клубу, — приводит слова Лапорты известный журналист Фабрицио Романо.

Левандовски выступает за «Барселону» с лета 2022 года. В текущем сезоне 36-летний нападающий принял участие в четырех матчах чемпионата Испании, забил четыре гола и записал на свой счет одну результативную передачу.