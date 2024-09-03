Лапорта: «Мы никогда не планировали продажу Араухо и Кристенсена»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о слухах, согласно которым клуб летом раздумывал о продаже двух центральных защитников. Напомним, «сине-гранатовых» связывали с продажей Рональда Араухо и Андреаса Кристенсена.

«Мы никогда не планировали продажу Араухо и Кристенсена. Летом мы не рассматривали варианты с их продажей», – цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо.

Ранее Араухо был связан с мюнхенской «Баварией», которая выразила готовность заплатить за уругвайца внушительную сумму компенсации. Кристенсеном интересовались команды из Английской премьер-лиги.