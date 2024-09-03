Лапорта: Приход Ольмо доказывает, что «Барселона» способна брать игроков высокого уровня

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о трансфере полузащитника Дани Ольмо.

Минувшим летом каталонцы выложили за 26-летнего хавбека 55 миллионов евро немецкому «РБ Лейпцигу».

— Приход Дани Ольмо доказывает то, что я сказал еще несколько месяцев назад. «Барселона» готова подписывать футболистов высокого уровня, — приводит слова функционера журналист Фабрицио Романо.

В составе «сине-гранатовых» Ольмо провел уже два матча в рамках чемпионата Испании, в которых отметился двумя забитыми голами.

15 сентября «Барселона» встретится в гостях с «Жироной». Начало игры пятого тура Ла Лиги запланировано на 17:15 по мск.