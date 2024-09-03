Президент «Барселоны» высказался о плохих отношениях с «Реалом»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об отношениях каталонского клуба с мадридским «Реалом».

«Наши отношения с «Реалом» плохие. Они фигурируют в так называемом «деле Негрейры», что неприемлемо. Пускай продолжают делать то, что считают нужным. Мы, в свою очередь, тоже будем так действовать», - сказал Лапорта на пресс-конференциях.

«Барселона» на текущий момент располагается на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. В четырёх стартовых турах каталонцы набрали 12 очков. «Реал», в свою очередь, идёт третьим с 8 баллами в кармане. Мадридцы допустили уже две осечки.