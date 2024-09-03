В «Барселоне» рассказали, почему не сохранили Канселу и Фелиша

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта получил вопрос о том, почему клуб не сохранил Жоау Канселу и Жоау Фелиша.

Оба футболиста выступали за «сине-гранатовых» в прошлом сезоне на правах аренды.

— Мы решили по-другому спланировать свой состав. Они были в аренде, а затем перешли в другие клубы. Это нормальная история, — цитирует Лапорту известный журналист Фабрицио Романо.

По итогам четырех сыгранных туров «Барселона» находится на вершине турнирной таблицы испанской Ла Лиги. В копилке каталонской команды 12 набранных очков.

15 сентября «Барселона» встретится в гостях с «Жироной». Старт поединка запланирован на 17:15 по мск.