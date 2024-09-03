Лапорта оценил положение «Барселоны»

Жоан Лапорта, занимающий должность президента «Барселоны», высказался о текущей ситуации в клубе.

«Мы выдержали и теперь побеждаем. Мы стали лучше в экономическом, социальном и спортивном плане. Тем, кто хочет дестабилизировать ситуацию извне, придётся приложить немало усилий, чтобы заставить нас поколебаться. Мы сильнее, чем когда-либо. Мы полны решимости восстановить силу «Барселоны», - сказал Лапорта на пресс-конференции.

Как известно, «Барселона» выиграла все четыре прошедших матча чемпионата Испании. Команда Ханса-Дитера Флика является единоличным лидером Ла Лиги.