«Барселона» может потерять полузащитника

Полузащитник Фермин Лопес получил травму в расположении молодёжной сборной Испании. Информация прозвучала в программе El Chiringuito TV.

В ближайшее время Лопес пройдёт МРТ, поскольку чего станет известна степень серьёзности полученного повреждения. Всё указывает на то, что у 21-летнего футболиста имеется разрыв фибриллярной ткани.

В сезоне 2024/2025 Фермин Лопес поучаствовал в трёх матчах «Барселоны» в чемпионате Испании. Результативными действиями полузащитник не отмечался. Команда Ханса-Дитера Флика после четырёх сыгранных туров является единоличным лидером Ла Лиги.