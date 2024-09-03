Президент «Барселоны» отказался говорить о Нико Уильямсе

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не стал отвечать на вопрос о вингере «Атлетика» Нико Уильямсе.

Минувшим летом «Барселона» очень хотела приобрести испанского футболиста, но оформить трансфер не удалось.

—Я не говорю об игроках, которые не играют в «Барселоне», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне 22-летний Уильямс принял участие в четырех матчах чемпионата Испании и не отметился результативными действиями.

Действующий трудовой договор футболиста с «Атлетиком» рассчитан до лета 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Уильямса составляет 70 миллионов евро.