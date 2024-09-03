Стало известно, будет ли «Реал» продлевать контракты с Карвахалем и Менди

Защитники мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль и Ферлан Менди в ближайшее время продлят контракты с клубом.

Как стало известно The Athletic, новый договор Карвахаля с «Реалом» будет рассчитан до 2027 года с возможностью продления еще на один сезон. Что касается Менди, то окончательного решение по сроку его контракта пока нет – договор будет продлен до 2026 или до 2027 года.

После четырех туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги, набрав восемь очков.

В ближайшем туре «сливочные» сыграют в гостях с «Реал Сосьедадом». Матч пройдет 14 сентября, начало — в 22:00 по мск.