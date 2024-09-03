Лапорта оценил футболистов и тренера «Барселоны»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта оценил нынешний состав и тренерский штаб «сине-гранатовых».

«Мы довольны нашим наставником и подбором футболистов, которым сейчас располагаем. Гордимся тем, что Ла Масия является главной частью нашего проекта», - приводит слова руководителя клубная пресс-служба.

В последнем поединке «Барселона» на своем поле принимала «Вальядолид». Подопечные Ханса-Дитера Флика отпраздновали разгромную победу со счетом 7:0. После четырех туров «сине-гранатовые» набрали 12 баллов и единолично лидируют в турнирной таблице испанской Ла Лиги.