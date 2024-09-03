В «Реал Сосьедаде» рассказали, когда ждать возвращения Захаряна

Пресс-служба испанского «Реал Сосьедада» дала комментарий по восстановлению российского хавбека Арсена Захаряна, перенесшего операцию на лодыжке.
«Захарян восстанавливается от травмы по намеченному плану. Когда он вернется на поле? В сентябре возвращение на поле будет маловероятным. Захарян должен вернуться в общую группу в октябре», - рассказали «Спорт-Экспрессу» в пресс-служба «Реал Сосьедада».
Напомним, что российский полузащитник пополнил ряды испанской команды летом 2023 года. В прошлом сезоне Захарян поучаствовал в 40 поединках, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.
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