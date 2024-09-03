В «Реал Сосьедаде» рассказали, когда ждать возвращения Захаряна

«Захарян восстанавливается от травмы по намеченному плану. Когда он вернется на поле? В сентябре возвращение на поле будет маловероятным. Захарян должен вернуться в общую группу в октябре», - рассказали «Спорт-Экспрессу» в пресс-служба «Реал Сосьедада».