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Куман: «Де Йонг ещё не готов, это беспокоит нас»

03 Сентября 2024 • 13:10 Комментировать

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался насчёт состояния полузащитника Френки де Йонга, который с лета находится вне игры. Напомним, хавбек не смог помочь «оранжевым» на чемпионате Европы, где команда вылетела на стадии полуфинала.

«Де Йонг ещё не готов, это беспокоит нас. Прошло много времени с тех пор, как он получил травму. Ему становится лучше, но он всё ещё не готов. Колено Френки было заметно повреждено, поэтому де Йонг хочет подождать и дать себе время на нормальное восстановление», – сказал Куман на пресс-конференции.

Де Йонг ещё не сыграл за «Барселону» в новом сезоне, где команда успела одержать 4 победы в 4 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман Френки де Йонг сборная Нидерландов ещё теги
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