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Стало известно, когда Тчуамени и Менди вернутся в строй

03 Сентября 2024 • 10:40 Комментировать (1)
Реал Сосьедад
...
Реал Мадрид
14.09 22:00

Мадридский «Реал» недавно потерял из-за травм двух французских футболистов. Речь идёт об опорном полузащитнике Орельене Тчуамени и левом защитнике Ферлане Менди. По информации от журналиста Фабрицио Романо, повреждения французов оказались не серьёзными.

Ожидается, что Тчуамени и Менди должны вернуться в строй после международной паузы, которая закончится 14 сентября. Футболисты не смогут помочь сборной Франции в ближайших матчах.

Тчуамени и Менди являются основными футболистами мадридского «Реала», который в первых 4 турах нового розыгрыша испанской Ла Лиги смог набрать всего 8 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ферлан Менди Орельен Тчуамени ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
03 Сентября 2024 в 10:57
ну что я говорил ))))
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