Стало известно, когда Тчуамени и Менди вернутся в строй

Мадридский «Реал» недавно потерял из-за травм двух французских футболистов. Речь идёт об опорном полузащитнике Орельене Тчуамени и левом защитнике Ферлане Менди. По информации от журналиста Фабрицио Романо, повреждения французов оказались не серьёзными.

Ожидается, что Тчуамени и Менди должны вернуться в строй после международной паузы, которая закончится 14 сентября. Футболисты не смогут помочь сборной Франции в ближайших матчах.

Тчуамени и Менди являются основными футболистами мадридского «Реала», который в первых 4 турах нового розыгрыша испанской Ла Лиги смог набрать всего 8 очков.