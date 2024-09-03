Рафинья назвал минимальную цель «Барселоны» на сезон

Бразильский вингер Рафинья рассказал о целях каталонской «Барселоны» в нынешнем сезоне.
«Наша минимальная цель – побеждать, в том числе и в Лиге чемпионов. Главная цель – это победа во всех турнирах, где мы играем. Хотим выиграть Лигу чемпионов, Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок», - передает слова бразильского футболиста Mundo Deportivo.
Напомним, что прошлом сезоне «Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.
В новом розыгрыше Ла Лиги подопечные Ханса-Дитера Флика стартовали с четырех побед и занимают первое место в турнирной таблице.
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