Рафинья назвал минимальную цель «Барселоны» на сезон

«Наша минимальная цель – побеждать, в том числе и в Лиге чемпионов. Главная цель – это победа во всех турнирах, где мы играем. Хотим выиграть Лигу чемпионов, Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок», - передает слова бразильского футболиста Mundo Deportivo.