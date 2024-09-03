Миятович: «Мбаппе может забить 30 голов за сезон»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Предраг Миятович отреагировал на первые голы звездного новичка «сливочных» Килиана Мбаппе в чемпионате Испании.
«Килиан провел отличный матч и забил два важных мяча. Он был очень энергичен в этой встрече, показал большое желание. Уверен, что мы еще увидим много голов от этого парня. Мбаппе – настоящий бомбардир, которому по силам забить 30 мячей за сезон. Для меня это очевидно», - передает слова Предрага Cadena Ser.
Напомним, что Мбаппе оформил дубль в победном матче против севильского «Бетиса» (2:0). Килиан пополнил ряды «Реала» в летнее трансферное окно, подписав контракт на пять лет.
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