Миятович: «Мбаппе может забить 30 голов за сезон»

«Килиан провел отличный матч и забил два важных мяча. Он был очень энергичен в этой встрече, показал большое желание. Уверен, что мы еще увидим много голов от этого парня. Мбаппе – настоящий бомбардир, которому по силам забить 30 мячей за сезон. Для меня это очевидно», - передает слова Предрага Cadena Ser.