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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе рассказал о своей позиции в атаке «Реала»

03 Сентября 2024 • 07:34 Комментировать

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился мнением о своей позиции в составе «королевского» клуба. Тренерский штаб команды использует француза в центре атаки.

«В день презентация я говорил, что могу играть на трех позициях в атаке. Это вообще не тот момент, о котором я сейчас задумываюсь. Мне хочется становиться лучше с каждым матчем», - цитирует нападающего Marca.

В недавнем поединке чемпионата Испании с «Бетисом» Мбаппе оформил дубль.

Килиан присоединился к мадридскому гранду в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Французский бомбардир заключил со «сливочными» пятилетний трудовой договор.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе
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