Мбаппе рассказал о своей позиции в атаке «Реала»

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился мнением о своей позиции в составе «королевского» клуба. Тренерский штаб команды использует француза в центре атаки.
«В день презентация я говорил, что могу играть на трех позициях в атаке. Это вообще не тот момент, о котором я сейчас задумываюсь. Мне хочется становиться лучше с каждым матчем», - цитирует нападающего Marca.
В недавнем поединке чемпионата Испании с «Бетисом» Мбаппе оформил дубль.
Килиан присоединился к мадридскому гранду в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Французский бомбардир заключил со «сливочными» пятилетний трудовой договор.
Бан пользователя