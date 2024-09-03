Мбаппе назвал основного пенальтиста «Реала»

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, реализовавший 11-метровый во встрече с «Бетисом», назвал штатного исполнителя пенальти в команде.
«Винисиус – номер один, а я – второй. Тренерский штаб дает нам свободу в этом. Мы должны понимать, как идет игра у каждого из нас. Пенальти – это именно то, что мы будем решать между собой», - передает слова французского нападающего газета Marca.
Килиан стал игроком мадридского гранда минувшим летом, подписав трудовое соглашение на пять лет. Звездный нападающий перешел в «Реал» из французского «ПСЖ» на правах свободного агента.
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