Мбаппе высказался об адаптации в «Реале»

«Когда закончится моя адаптация? Мне нужно назвать точную дату? Это нормальный момент, когда в команду приходит новый игрок и что-то меняется. Мы выходим играть почти каждые три дня, поэтому не так много проводим совместных тренировок. Но я уверен, что могу играть намного лучше, чем во встрече с «Бетисом», - цитирует Килиана газета Marca.