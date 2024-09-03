Мбаппе высказался об адаптации в «Реале»

Новичок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о процессе своей адаптации в «королевском» клубе.
«Когда закончится моя адаптация? Мне нужно назвать точную дату? Это нормальный момент, когда в команду приходит новый игрок и что-то меняется. Мы выходим играть почти каждые три дня, поэтому не так много проводим совместных тренировок. Но я уверен, что могу играть намного лучше, чем во встрече с «Бетисом», - цитирует Килиана газета Marca.
В недавнем поединке против севильского «Бетиса» французский форвард отметился двумя забитыми мячами. Его контракт со «сливочными» рассчитан до 2029 года.
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