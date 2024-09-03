Суперкомпьютер оценил шансы «Барселоны» на чемпионство после уверенного старта

«Барселона» оторвалась от мадридского «Реала» на четыре очка в Ла Лиге после всего четырёх туров.

Команда Ханса-Дитера Флика выиграла все четыре стартовых поединка с общим счётом 13:3. Вторую строчку в таблице делят мадридские «Реал» и «Атлетико», а также «Вильярреал» – у них по восемь баллов.

Согласно подсчётам Opta, вероятность «Барселоны» на чемпионство при текущих раскладах составляет 28,5%, в то время как шансы «Реала» оцениваются в 66,7%. Триумф «Атлетико» считается крайне маловероятным – всего 4,1%.

15 сентября «сине-гранатовые» сыграют в гостях против «Жироны». «Сливочным» предстоит выездная встреча с «Реал Сосьедадом» – она пройдёт 14 сентября.