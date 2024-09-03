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Левандовски ответил, не планирует ли уйти из сборной Польши

03 Сентября 2024 • 05:55 Комментировать
Шотландия
...
Польша
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05.09 21:45

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поведал о своём будущем в сборной Польши.

В прошлом месяце звезде польского футбола исполнилось 36 лет. Форвард получил приглашение на сентябрьские матчи Лиги наций, но пока не уверен относительно долгосрочного будущего в национальной команде.

«Я знаю, сколько мне лет, и я знаю, что некоторые моменты уже никогда не вернуть, поэтому стараюсь относиться ко всему по-другому, как можно больше наслаждаться происходящим, чтобы ни о чём не жалеть в будущем. Моя цель прямо сейчас – участие в матчах Лиги наций. Я рад быть здесь, на данный момент я думаю только об этом», – сказал на пресс-конференции Левандовски.

5 сентября сборная Польши сыграет в Лиге наций против Шотландии.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Польши Роберт Левандовски ещё теги

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