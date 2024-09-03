Левандовски рассказал, сколько голов намерен забить в нынешнем сезоне

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски назвал личную цель на сезон.

Прошлую кампанию поляк завершил с 26 голами в 49 поединках, что считается не слишком выдающимся показателем по его собственным меркам. В новом сезоне форвард успел отличиться четырежды в четырёх матчах Ла Лиги – именно он сейчас возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата Испании.

«Я определённо хочу забить больше, чем в прошлом сезоне. Можно сказать, что моя цель – более 30 голов, может быть, 35. Это также зависит от команды, поэтому я надеюсь, что для меня будут создавать много моментов», – заявил 36-летний Левандовски на пресс-конференции в преддверии матча сборной Польши против Шотландии, который пройдёт в рамках Лиги наций.