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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски рассказал, сколько голов намерен забить в нынешнем сезоне

03 Сентября 2024 • 05:17 Комментировать
Жирона
...
Барселона
15.09 17:15

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски назвал личную цель на сезон.

Прошлую кампанию поляк завершил с 26 голами в 49 поединках, что считается не слишком выдающимся показателем по его собственным меркам. В новом сезоне форвард успел отличиться четырежды в четырёх матчах Ла Лиги – именно он сейчас возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата Испании.

«Я определённо хочу забить больше, чем в прошлом сезоне. Можно сказать, что моя цель – более 30 голов, может быть, 35. Это также зависит от команды, поэтому я надеюсь, что для меня будут создавать много моментов», – заявил 36-летний Левандовски на пресс-конференции в преддверии матча сборной Польши против Шотландии, который пройдёт в рамках Лиги наций.

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Евро-Футбол.Ру,
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