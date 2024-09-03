«Реал» снова отклонил трансферную просьбу Анчелотти

Руководство мадридского «Реала» не удовлетворило требование Карло Анчелотти по усилению состава.

Рулевой «сливочных» считает, что команде необходим ещё один центральный защитник. Напомним, что в летнее трансферное окно «Реал» подписал только Эндрика и Килиана Мбаппе, оставив линию обороны без усилений. По информации журналиста Марио Кортеханы, Анчелотти попросил совет директоров о подписании, но услышал отказ – итальянцу предложили полагаться на тех, кто есть в его распоряжении.

После окончания прошлого сезона ряды «Реала» покинул центральный защитник Начо Фернандес, перешедший в саудовскую «Аль-Кадисию» на правах свободного агента.