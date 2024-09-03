Рафинья: «Винисиус во время матчей и Винисиус в жизни – два разных человека»

Футболист «Барселоны» Рафинья Диас высказался о товарище по сборной Бразилии Винисиусе Жуниоре.

Лидер атаки мадридского «Реала» известен не только яркой и результативной игрой, но и неоднозначным поведением на поле, которое не всегда приходится по душе игрокам и болельщикам соперников.

«Винисиус во время матчей и Винисиус в жизни – два совершенно разных человека. Но это нормально, таких игроков довольно много. Я стараюсь объяснить всем, что Вини – замечательный человек», – заявил в интервью RAC1 Рафинья.

В настоящий момент «Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 12 очками, опережая «Реал» на четыре балла.