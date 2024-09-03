Рафинья признался, что мог уйти из «Барселоны»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас рассматривал возможность ухода из клуба.

Бразилец испытывал трудности с адаптацией после перехода из «Лидса» летом 2022 года.

«Да, я думал об уходе. Первые шесть месяцев [в «Барселоне»] были трудными для меня и моей семьи. После чемпионата мира я пришёл в норму и смог хорошо провести остаток того сезона. Я начал чувствовать себя более непринуждённо, но начало получилось по-настоящему трудным. Мне было трудно адаптироваться, и я неоднократно задумывался об уходе», – поведал в интервью RAC1 Рафинья.

На счету 27-летнего футболиста 23 забитых гола и 28 результативных передач в 91 матче за «Барселону».