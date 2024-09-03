Алехандро Бальде: «Ямаль играет как ветеран»

Левый защитник «Барселоны» Алехандро Бальде поделился мыслями о таланте своего одноклубника Ламина Ямаля.

17-летний вингер играет ключевую роль в атаке «сине-гранатовых» – у него один забитый гол и четыре ассиста в четырёх поединках нынешнего сезона. Перед стартом клубной кампании вундеркинд стал победителем чемпионата Европы и был признан лучшим молодым игроком турнира.

«Меня не удивляют успехи Ямаля. Ещё два года назад я сказал своему брату, что Ламин вскоре пробьётся в первую команду «Барселоны».

Я на четыре года старше Ямаля, а ведь мне всего 20 лет. Он очень молод, но уже играет как ветеран. Делать такое в его возрасте – нечто невероятное», – цитирует Barca Universal Бальде.