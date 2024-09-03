Игрок «Барселоны» Рафинья: «Меня удивили результаты «Реала»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас признался, что был удивлён неубедительным стартом мадридского «Реала» в новом розыгрыше Ла Лиги.

«Сливочные» успели дважды потерять очки в четырёх матчах чемпионата Испании, сыграв вничью с «Мальоркой» и «Лас-Пальмасом» (дважды по 1:1). «Сине-гранатовые» выиграли все четыре поединка и возглавляют турнирную таблицу, опережая действующих чемпионов на четыре балла.

«Меня удивило, что «Реал» не смог сделать то, что должен был сделать теоретически, на бумаге. Но футбол – это не теория, в него играют на поле, и именно во время матчей становится понятно, готов ли ты, в хорошей ли ты форме», – передаёт Madrid Zone комментарии Рафиньи, оформившего хет-трик в недавней встрече с «Вальядолидом» (7:0).